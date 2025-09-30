Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

TÜRK-İŞ, eylülde 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 27 bin 970 lira, "yoksulluk sınırı"nı 91 bin 109 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2025 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, eylülde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 27 bin 970 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 91 bin 109 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 36 bin 305 lira oldu.

Bu yılın 9. ayı itibarıyla bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 14 bin 201 liraya ulaştı.

- Tavuk etinin kilogram fiyatı yüzde 12 yükseldi

Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta bu ay herhangi bir değişiklik görülmedi. Süt, yoğurt ve peynir fiyatları sabit kaldı.

Dana etinin fiyatında ciddi bir değişiklik görülmedi. Kuzu etinin kilogram fiyatında yüzde 6, tavuk etinin kilogram fiyatında yüzde 12 artış olduğu tespit edildi. Tavuk eti, iki ay da yüzde 20 zamlanmış oldu.

Okulların açılmasıyla yükselişe geçen yumurta fiyatları yüzde 14 arttı. Yumurta fiyatlarında son iki aydaki artış yüzde 26'yı buldu.

Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) grubunda fiyatlar bir miktar arttı. En yüksek artış yüzde 7 ile yeşil mercimek ve yüzde 8 ile kırmızı mercimekte görüldü.

Sebze fiyatlarında bir miktar artış olduğu görüldü. Meyve fiyatlarında ise hissedilecek kadar olmasa da bir miktar düşüş olduğu gözlemlendi. Patatesin fiyatı yüzde 15 geriledi. Kuru soğan fiyatı geçen ay ile aynı oldu.

- Makarna, bulgur, irmik fiyatlarında artış

Pirinç ve un fiyatı sabit kaldı. Makarna fiyatında yüzde 8, bulgur ve irmik fiyatlarında ise yüzde 5 artış olduğu görüldü.

Zeytinyağının kilogram fiyatı geçen ay yüzde 2 düştü. Bu ay yüzde 10'luk artış olduğu görüldü.

Ayçiçek yağında ise yüzde 12'lik zam gözlemlendi, böylece geçen ayla birlikte son iki ayda yüzde 17 zam gerçekleşti.

Siyah zeytinin fiyatı sabit kaldı, yeşil zeytinin fiyatı yüzde 5 arttı.

Çayın kilogram fiyatı geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi. Diğer ürünlerden salça fiyatında yüzde 13, reçel fiyatında yüzde 16 artış oldu. Bal fiyatlarında ise yüzde 6 düzeyinde artış görüldü. Şeker ve pekmez fiyatları sabit kaldı.