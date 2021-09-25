Adana'da milyar dolarlık petrokimya tesisi kuruluyor

SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker: İnşaata yaklaşık 5 ay önce başladık. 2023'ün Şubat ayında devreye almayı düşünüyoruz. Türkiye'de daha önce böyle bir tesis kurulmadı' dedi.

Adana'da faaliyet gösteren SASA Polyester Sanayi AŞ, elyaf ve polyesterin ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretimi için 950 milyon dolar yatırımla kurulumuna başladığı tesisin 2023'te hizmete girebilmesi için inşaat çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Polyester ve elyaf üretimiyle adından söz ettiren, iç piyasanın yanı sıra üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu ihraç eden SASA, yeni tesisiyle de hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, 1,8 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulu tesislerinde yıllık 1,4 milyon ton elyaf, cips, poy ve kimyasalları üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

İşletmelerinde şu anda 4 bin 800 kişinin istihdam edildiğini belirten Şeker, yeni yatırımlarla bu sayının daha da artması için çalıştıklarını ifade etti.

Şeker, Amerikan Invista (Koch Industries) ile imzaladıkları 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması kapsamında yapımına başladıkları PTA tesisinin 2023 yılının şubat ayında devreye girebilmesi için inşaat çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü dile getirdi.

"Hedefimiz, 1 milyar dolar ihracat ve yaklaşık 3,5 milyar dolar da ciro"

Bu yatırımın hizmete alınmasıyla üretimlerinin ve istihdamlarının artacağını söyleyen Şeker, şöyle devam etti:

"İnşaata yaklaşık 5 ay önce başladık. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2023'ün Şubat ayında devreye almayı düşünüyoruz. Burada 1,5 milyon ton PTA üreteceğiz. Bu tesis Türkiye'de ilk olacak, daha önce böyle bir tesis kurulmadı. Hatta Kuzey Afrika, Rusya'ya kadar bu bölgenin en büyük tesisi olacak. Burası bittikten sonra 3 milyon ton civarında yıllık üretim yapacağız. Bu üretimin de bir kısmını yurt içinde bir kısmını da ihracatta kullanacağız. Geçen sene ihracatımız 175 milyon dolar civarındaydı, inşallah sene sonu 350 milyon dolara ulaşacağız. Burası da bittikten sonra ihracatımız milyar dolar civarına gelecek. Şu anda Avrupa, Amerika kıtasına yoğun ihracatımız var. Hedefimiz, 1 milyar dolar ihracat ve yaklaşık 3,5 milyar dolar da ciro olacak."

Şeker, dev petrokimya tesisiyle üretim kapasitelerinin çok fazla artacağını, bu kapsamda ürünlerin daha kolay nakliyesi için de Adana-Mersin demir yolu hattına yaklaşık 7 kilometrelik hat döşeyerek bağlanacaklarını belirtti.

SASA'yı devraldıktan sonra cips, polyester, elyaf yatırımlarıyla çalışan sayılarını 6 yılda 1000'den 4 bin 800'e çıkardıklarına dikkati çeken Şeker, yeni PTA tesisiyle bunun 6 bin 500'e ulaşacağını bildirdi.

Şeker, sadece PTA tesisinin bir yıl sürecek inşaatında 7 bin kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.

"2024 sonunda 10 bine yakın kişinin çalıştığı bir tesis olacak"

Şu anda SASA'da günlük 4 bin ton civarında elyaf, poy ve cips üretiminin olduğunu belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Bizim bu yeni kurduğumuz tesislerle elyafın, cipsin artık yurt dışından Türkiye'ye girmesine gerek kalmadı, tamamını üretiyoruz. PTA'da da öyle olacağız. PTA ile birlikte 2023'ün sonunda bitirmek üzere bir elyaf tesisi yapıyoruz 1050 tonluk. Yine 900 ton günlük cips tesisi yapacağız, bir de poy tesisi var. 2023'ün sonunda bitecek tamamı, çünkü PTA olmadan onları yapmanın bir anlamı yok. Bunları da yaptıktan sonra SASA'da toplam bugünkünün 2 katı olan yani 10 bine yakın kişi istihdam edecek. Burası, 2024 sonunda 10 bine yakın kişinin çalıştığı bir tesis olacak." AA