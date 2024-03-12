Adil Sani Konukoğlu: Yatırımların meyvelerini toplayacağız

Bu yıl 120’nci yılını kutlayacak olan Sanko Holding’in yönetim kurulu başkan Adil Sani Konukoğlu grubun 2024 yılı hedeflerini anlattı...

Deprem nedeniyle Sanko Holding, 2023 yılında hedeflerinin gerisinde kaldı. Kârlılıkların yüzde 15 düştüğü yılda en çok tekstil sektöründe zorlandıklarını belirten Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 2024’te yüzde 5 büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]

Capital Şubat 2024 sayısından

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, bu yıl ilk altı ayın ekonomik anlamda biraz serin olacağını, ikinci yarıda ısınmanın başlayacağını düşünüyor. Yıl boyunca 300 milyon dolarlık yatırım planları olduğunu belirten iş insanı, bu yatırımların da ağırlıklı sürdürülebilirlik odaklı olacağını dile getiriyor.

“Bu yıl Sanko Holding için biraz yatırımların meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacak” diyen Adil Sani Konukoğlu ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ