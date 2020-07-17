Advancity, NGN Cloud altyapısı ile bir Cluster’da eş zamanlı 8.000 kullanıcıya ulaştı!

Eğitim dünyası, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19)‘den ilk etkilenen ekosistemlerden oldu. Bu dönemde birçok eğitim kuruluşu da uzaktan eğitim sistemine geçerek dersleri ve sınavları online ortama taşıdı. Covid-19’un bu etkisiyle eğitimde dijital dönüşüm, bulut altyapısı gibi yeni nesil teknolojiler giderek önem kazandı.

Bu hızlı değişime ayak uydurmak, eğitime aralıksız devam edebilmek üzere e-öğrenme platformu Advancity, sanal sınıf yazılımını NGN Cloud’a taşıyarak istenilen performasta bir bulut altyapısına ulaştı. Sanal sınıf yazılımını NGN Cloud alt yapısında tutarak bir cluster’da eş zamanlı 8.000 kullanıcıya ulaştı.

E-öğrenme alanında faaliyet gösteren Advancity, yükseköğretim sektörüne odaklanarak tamamen yerli yazılımlar ile hızlı, kaliteli ve zengin hizmetler sunmaktadır. Uzaktan eğitim çözümleri kullanan üniversiteler tarafından tercih edilen ve pazarın lideri durumda olan Advancity pandemi sürecinde ortaya çıkan ihtiyacını NGN ile hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu. Çok sayıda öğrencinin eş zamanlı, online katılımıyla yapılan sanal sınıf eğitimleri yüksek bir performans ile gerçekleştirildi. Yerli bulut platformu NGN Cloud’un self servis portalı sayesinde; Advancity ihtiyacı olan BT kaynaklarına hızlıca erişerek, uzaktan eğitim çözümü sunduğu üniversitelere hem hızlı hem de verimli bir hizmet sunma imkanına kavuştu.

Seçim sürecinde etkili olan nedenleri anlatan Advancity Genel Müdürü Cem Atacık şunları söyledi:

“NGN Cloud’un, yüksek performanslı ve Türkiye’nin en gelişmiş veri merkezi olan NGN Star of Bosphorus Veri Merkezi’nde barındırılması özellikle seçimimizde etkili oldu. Biz kendi alanında Yerli Malı Belgesi alan ilk firmayız, iş ortaklarımızdan NGN’in Cloud’unun yerli bulut olması bizim için önem taşıyor. İçinde bulunduğumuz süreç nedeniyle hızlı çözüm, sunulan hizmetin kalitesi çok değerli. Sunulan arayüz sayesinde hızlıca istediğimiz tüm işlemleri yapıp çok kısa süre içerisinde uygulamamızı öğrencilerimizin hizmetine sunabildik. İşlemler devreye alınmadan önce performans testi yapıldı ve başarıyla sonuçlandı, bu da bizler için önemli bir etmendi.”

NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk “Advancity için yapmış olduğumuz proje devreye alınmadan önce, onlara sağlamış olduğumuz PoC ortamında test edildi, testler başarıyla sonuçlandıktan sonra bu bilişim kaynaklarını kullanmak istediklerini belirttiler. Hızlı ve kısa süreli bir çalışma sonunda, NGN Cloud’un bulut bilişim altyapısını kullanmaya başladılar. Yaptığımız çalışma ile müşterimizin, gerekli bilgi işlem kaynaklarını dilediği zaman, NGN Cloud arayüzü üzerinden, istediği tanımlamaları yaparak kullanabilmesini ve ihtiyacı olduğu kadar da sanal sınıf açabilmesini sağladık”.