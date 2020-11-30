Aegon, Türkiye'deki faaliyetlerini devretti

Sigortacılık kuruluşu Aegon, Türkiye dahil 4 ülkedeki faaliyetlerini Vienna Insurance Group’a sattı.

30.11.2020 15:58:000
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Aegon, Türkiye'deki faaliyetlerini devretti

Şirketten yapılan açıklamada, Doğu Avrupa birimi olan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Türkiye sigortacılık, emeklilik ve varlık yönetimi işlerinin 830 milyon euro bedelle Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe şirketin satılacağı duyuruldu.

Aegon CEO’su Lard Friese, işlemin şirketin bilançosunu önemli oranda güçlendireceğini ifade ederken, 4 ülkedeki faaliyetlerin zaman içinde kendilerine önemli katkı yaptığının altını çizdi.

Açıklamada satın alma işleminin regülasyon onaylarına tabi olduğunun altı çizilirken işlemin 2021 yılının ikinci yarısında onayların ardından tamamlanmasının beklendiği vurgulandı.

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