AG Anadolu Grubu Holding'de bedelsiz tarihi belli oldu

AG Anadolu Grubu Holding SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 900) onayı almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini duyurdu.

4.08.2025 18:51:020
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AG Anadolu Grubu Holding'de bedelsiz tarihi belli oldu

AG Anadolu Grubu Holding'ten yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6 Ağustos olarak açıklandı. Şirketten yapılan bildirim şöyle:

28.04.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da belirtildiği üzere Şirketimiz'in 243.534.517,96 TL olan mevcut esas sermayesinin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile % 900 oranında artırılarak, 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılması kapsamında oluşacak yeni sermayenin onayı ve pay ihracı amacıyla aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili onay 31.07.2025 tarihli ve 2025/42 numaralı SPK Bülteni'nde yayımlanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.08.2025'tir.


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