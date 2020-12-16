Ağbal: Gerekirse para politikasını daha da sıkılaştıracağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunda sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele vurgusu yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, “2021 Yılında Para ve Kur Politikası” metninin sunumunda enflasyonla kararlı mücadele vurgusu yaparken, 2021'de gerekmesi durumunda parasal duruşun sıkılaştırılacağını söyledi.

Ağbal'ın sunumunda öne çıkan mesajlar şunlar oldu:

Bu tür toplantılar şeffaflık ve öngörülebilirliği artırıyor. TCMB için 2021 yılında yol haritasını oluşturan bu politika çerçevesini çok önemsiyoruz.

Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin amacı olmalıdır.

TCMB olarak enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

Ekonomik faaliyet 3. çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin toparlanma kaydetti. Hızlı parasal genişlemenin gecikmeli etkileriyle, ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülmektedir. ÜFE'deki yükseliş eğilimi, TÜFE üzerinde maliyet baskılarını artırdı.

Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

"Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız"

Kur ve emtia fiyatları enflasyon için risk oluşturuyor.Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız.

2021 yılında para politikası sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturalacak ve uygulanacaktır.

TCMB'nin temel politika aracı bir haftalık repo faiz oranı olacak.

Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ve TCMB'nin nihai kredi merci işlevini gören Geç likidite penceresi fonlama aracı olarak kullanılmayacak.

Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla zorunlu karşılıklar ve diğer TL likidite araçları etkin olarak kullanılacak.

Bankalara sağlanan swap imkanı kademeli olarak azaltılabilir.

Önümüzdeki dönemde dalgalı Döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek.

"Aşırı dalgalanma olursa döviz piyasasına alış, satış yönlü müdahale olabilecek"

Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talebe göre oluşacak, TCMB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacak. Döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip edeceğiz. Aşırı dalgalanma halinde döviz piyasasına alış ve satış yönlü müdahale söz konusu olacak.

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Rezerv biriktirmeye yönelik araçlar uygun bir şekilde kullanılacak.

Reeskont dönüşlerinin 21 milyar dolar katkısı olacak. Bunun dışında rezerv biriktirme amaçlı diğer araçları uygun koşullarda kullanacağız. Sermaye girişlerinin istikrarlı hale gelmesi ve yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin terse dönmesi döviz alım ihalelerine başlanmasında bizim için gösterge olacak.

"2021 yılı sonu için yüzde 9,4 enflasyon hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz"

TCMB olarak fiyat istikrarı yolunda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Enflasyonla mücadele için bütüncül yaklaşımın öneminin farkındayız. Fiyat istikranının orta ve uzun vadeli kazanımlarına odaklanarak para politikasında kararlılıkla sıkı duruş sergileyeceğimiz, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarı doğrultusunda kazanımlar elde edeceğimiz bir yıla giriyoruz. Politika duruşumuzu fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda belirleyerek uygulayacağız. 2021 yılı sonu için yüzde 9,4 hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz.

Hükümetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız. 2023 yılı itibarıyla bütün TCMB araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarfedeceğiz.

Ekonomistler ve diğer paydaşlarla önümüzdeki dönemde daha sık biraraya geleceğiz. TCMB önümüzdeki dönemde her bakımdan yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili daha şeffaf, öngürülebilir olacak. Swap işlemleri de dahil olmak üzere kamuoyu ile paylaşılması istenen verilerle ilgili çalışmalara başlayacağımızı söyleyebilirim.

Geçmiş dönem para politikası uygulamaları incelenmiş, 2006 yılında açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilirken ortaya konulan çerçeve ve iletişim politikalarının geliştirilerek 2021 yılında etkili bir şekilde uygulanması temel öncelik olarak belirlenmiştir.

Enflasyonun yıl içinde üçer aylık dönemlerin sonu itibarıyla yıl sonu hedefinden 2 yüzdelik puandan fazla farklılaşması durumunda, sapmaya yol açan nedenler ile hedefe ulaşılması için alınan ve alınması gereken önlemler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklanacaktır.

"Enflasyonun düşüşüyle ters dolarizasyonun başlayacağını düşünüyoruz"

Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı ve ikna edici bir düşüşü sağlayacak şekilde oluşturulacaktır.

Fiyat istikrarını ve enflasyonun düşüşünü gören vatandaşlarımızın ters dolarizasyonu başlatacaklarını düşünüyoruz. Kritik olan hanehalklarının tasarruflarını daha fazla TL varlıklarına yatırması, burada görev bize düşüyor.

Şeffaflık politikamızı nasıl geliştirebiliriz diye bir çalışma başlattık, bir kısım adımları Ocak ayı gibi atmış olacağız. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye ilgisinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Yurt dışından gelen yatırımların hem artması hem de vade yapısının uzaması ekonomiyle ilgili risk algısını aşağı çekecek, güveni artıracak, TL varlıklarının değerini artıracak.

Döviz kuru seviyesi piyasada belirleniyor, bizim bir kur hedefimiz yok.

Son dönemde Hükümetimiz tarafından yapılan açıklamalar, atılan adımlar,büyük ölçüde bizim ortaya koyduğumuz enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarına büyük destek veriyor. TCMB'nin ortaya koyduğu duruş ile Cumhurbaşkanımızın meseleyi sahiplenmesi bizlere büyük güç veriyor.

Politik bir değerlendirme yapmam doğru olmaz, TCMB başkanı olarak, bir kamu görevlisi olarak şu anda vazifem TCMB kanununda yer alan fiyat istikrarı doğrultusunda gece gündüz çalışmak. İş odaklı bir yaklaşımım olduğu herkes tarafından bilinir, bulunduğum bütün görevlerde de her zaman rasyonel, doğru, gerçekçi bir yaklaşımı kendime prensip edinmişimdir.

2016 yılından sonra ilk kez 'Para ve Kur Politikası' metni yine basın toplantısıyla açıklanıyor

İlk olarak 1990 yılında hazırlanan ve 1998 yılından bu yana da düzenli yayınlanan metinler daha önceki uygulamalarda basın toplantısıyla sunuluyordu. Son olarak Murat Çetinkaya döneminde 2016 yılının sonunda basın toplantısıyla sunulan metin, o tarihten bu yana basın toplantısı düzenlenmeden bankanın internet sitesinden yayımlanıyordu.

Geçen yılın metninde toplantı sayısının artırıldığı duyurulmuştu

TCMB’nin ‘Para ve Kur Politikası’ metinleri takip eden yılın para politikasına yönelik yönlendirmeleri içermesiyle piyasa aktörleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçen yılın metninde Para Politikası Kurulu toplantı sayısı 8’den 12’ye çıkarılmıştı. Bununla birlikte 2021 yılının ilk üç toplantısı da takvim çerçevesinde açıklanmıştı.