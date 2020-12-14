Ağbal, ilk sunumunu 16 Aralık'ta yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısı 16 Aralık saat 10.30'da sanal ortamda gerçekleştirilecek.

14.12.2020 10:35:000
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Ağbal, ilk sunumunu 16 Aralık'ta yapacak

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası"na ilişkin tanıtım toplantısı, 16 Aralık saat 10.30'da yapılacak.

Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek videokonferansta TCMB Başkanı Naci Ağbal bir sunum yapacak. Toplantı internet sitesinde ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

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