Ağbal'dan ilk açıklama: Tüm araçlar kullanılacak

TCMB'nin yeni başkanı Naci Ağbal yazılı bir açıklama yaptı. Ağbal açıklamasında fiyat istikrarı için tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını, iletişimin güçlendirileceğini belirtti.

TCMB'nin yeni başkanı Ağbal yazılı bir açıklama yaparak 19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durumun gözden geçirileceği ve tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını belirtti.

Ağbal'ın ilk açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.

Banka müdürleriyle toplantı yaptı

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal Pazar günü banka genel müdürleri ile toplanmıştı. Bankacılar toplantıda, aktif rasyosundan sektörün para politikası beklentilerine kadar piyasanın ihtiyaçları konusunda fikirlerini iletti.