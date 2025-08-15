AGHOL 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), 2025 yılının ikinci çeyreğinde satış ve kârlılıkta düşüş yaşadı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %7 azalarak 312,11 milyar TL’ye gerilerken, net kârında dramatik bir düşüş görüldü.

Brüt kâr %12 azalışla 84,53 milyar TL’ye gerilerken, FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) %19 düşüşle 25,74 milyar TL oldu. Net parasal pozisyon zararları da -%18 ile 21,28 milyar TL seviyesine düştü. Bu gelişmelerin etkisiyle net dönem kârı geçen yılın aynı dönemindeki 5,46 milyar TL’den 1,04 milyar TL’ye gerileyerek %81 oranında düşüş yaşadı.

Haziran 2025 itibarıyla dönen varlıklar bir önceki çeyreğe göre %11 artarak 212,64 milyar TL’ye çıktı. Duran varlıklar %1 artışla 410,26 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam varlıklar 622,91 milyar TL olurken, net borç %6 düşüşle 83,69 milyar TL’ye geriledi. Özkaynaklarda ise %2’lik bir düşüşle 100,36 milyar TL seviyesi görüldü.