AGHOL 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), 2025 yılı ikinci çeyrek bilançosunu 14 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.
Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), 2025 yılının ikinci çeyreğinde satış ve kârlılıkta düşüş yaşadı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %7 azalarak 312,11 milyar TL’ye gerilerken, net kârında dramatik bir düşüş görüldü.
Brüt kâr %12 azalışla 84,53 milyar TL’ye gerilerken, FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) %19 düşüşle 25,74 milyar TL oldu. Net parasal pozisyon zararları da -%18 ile 21,28 milyar TL seviyesine düştü. Bu gelişmelerin etkisiyle net dönem kârı geçen yılın aynı dönemindeki 5,46 milyar TL’den 1,04 milyar TL’ye gerileyerek %81 oranında düşüş yaşadı.
Haziran 2025 itibarıyla dönen varlıklar bir önceki çeyreğe göre %11 artarak 212,64 milyar TL’ye çıktı. Duran varlıklar %1 artışla 410,26 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam varlıklar 622,91 milyar TL olurken, net borç %6 düşüşle 83,69 milyar TL’ye geriledi. Özkaynaklarda ise %2’lik bir düşüşle 100,36 milyar TL seviyesi görüldü.