Ağustos ayı güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

25.08.2025
Güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artarken inşaat sektöründe yüzde 4 azalış gösterdi.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarak 111,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artışla 108,8'e yükselirken inşaat sektöründe yüzde 4 azalışla 85,3 değerini aldı.

Sektörel Güven Ayrışıyor

Hizmet sektöründe ağustosta geçen aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde sıfır olurken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3,4 arttı, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,5, mevcut mal stok seviyesi yüzde 4,3 gerilerken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 6,3 arttı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,6, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 6,2 azalış gösterdi.

