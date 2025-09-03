Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılı ağustos ayında mal ihracatımız 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen senenin aynı dönemine göre sadece yüzde 0,9 azalış var" dedi.

Türkiye’nin Ağustos ayı ihracatı 21,8 milyar dolar oldu. Ocak-Ağustos döneminde sekiz aylık ihracat 178,1 milyar dolara, son 12 aylık ise 269,2 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Ağustos ayında ihracatımız yüzde 0,9 azalışla 21 milyar 795 milyon olarak gerçekleştiğini belirterek, "2025 yılı Ağustos ayında ithalatımız yüzde 3,9 azalışla 25 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 11 ay sonra ithalatımız gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

14 ayın en düşük ithalat rakamının kaydedildiğini dile getiren Bolat, "Dış ticaret açığı yüzde 16,7 azalışla 4 milyar 168 milyon dolar ile son 46 ayın en düşük dış ticaret açığına gerilemiştir" diye konuştu.

Bolat, Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 83,9 olarak gerçekleştiğini dile getirerek, böylece, son 46 ayın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşılmış olduğuna işaret etti.