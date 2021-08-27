Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon tahmini

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor.

27.08.2021 15:54:000
Paylaş Tweet Paylaş
Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon tahmini

AA Finans’ın, TÜİK tarafından 3 Eylül cuma günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78’e gerileyeceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 70 baz puan artarak yüzde 16,79’a yükseldi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fed Başkanı Powell hangi mesajları verdi?

Fed Başkanı Powell hangi mesajları verdi?

Segmentasyon artışında hedef : Satışları arttırmak

Segmentasyon artışında hedef : Satışları arttırmak

Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon tahmini

Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon tahmini

Hepsiburada platform satışlarını ilk yarı yılda yüzde 58,2 artırdı

Hepsiburada platform satışlarını ilk yarı yılda yüzde 58,2 artırdı

Küba’dan kripto para kararı

Küba’dan kripto para kararı

Merkez Bankası resmi rezervi temmuzda yükseldi

Merkez Bankası resmi rezervi temmuzda yükseldi

Yorum Yaz