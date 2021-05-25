Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

25.05.2021 09:41:000
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Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni

TCMB'nin, Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilmesine dair kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, verilen izin kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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