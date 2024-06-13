AI güdümlü dönüşüm başladı

Sapphire 2024, Orlando’nun ardından Barcelona’da 11 Haziran’da yeni ürün ve hizmet sunumları ekseninde 4 bin kişilik network sistemine perdeyi dinamik bir başlangıçla açtı.

Sapphire 2024, Orlando’nun ardından Barcelona’da 11 Haziran’da arasında yeni ürün ve hizmetleriyle, 4 bin kişilik network sistemine perdeyi açtı. Etkinliğe yapay zeka uygulamaları damgasını vurdu. Bu alandaki yeni nesil yetenekler ise enflasyonla mücadele eden ve finansa erişimde zorlanan şirketler için verimlilik ve maliyet avantajı sunan pek çok çığır açıcı özellik taşıyor.

Şeyma Öncel Bayıksel

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Sapphire 2024, Orlando’nun ardından Barcelona’da 11 Haziran’da yeni ürün ve hizmet sunumları ekseninde 4 bin kişilik network sistemine perdeyi dinamik bir başlangıçla açtı.

Bu yılki Sapphire açık ara müşterilerin en fazla ilgi gösterdiği etkinlik oldu. Bunda yeni dönemde yapay zeka kullanımının şirket süreçlerinde nasıl kullanılacağı konusunda günü kaçırmak istemeyen pek çok kurumun yöneticisinin bu alandaki yeni dönem yenilikleri kaçırmama isteği ön plandaydı.

100’den fazla ülkeden SAP müşterileri, iş ortakları ve analistleri hem fiziksel hem sanal olarak bir araya geldi. 13 Haziran’da son bulacak etkinlikte, SAP’nin C-level yönetiminin, yapay zeka ve cloud çözümleri konusunda iddialı hedefleri vurgulandı. Çığır açıcı bir dizi inovatif ürün duyuruları ise dikkat çekti.

Özellikle yapay zekada ete kemiğe bürünen şirket örneklerinin, sahneden net bir şekilde yakaladıkları faydaları anlattığı etkinlikte yeni dönemde yapay zekanın kurumların hayatına nasıl etkin bir şekilde entegre edileceği tartışıldı.

SAP’nin duyurusunu yaptığı yapay zeka odaklı tüm yeni ürün ve hizmetlerin amacı ise kurumsal yazılım dünyasını dönüştürürken SAP’nin kurumsal müşterilerinin yapay zeka merkezli dönüşümüne olabildiğince kolay ve hızlı ulaşmasını sağlamak.

SAP Sapphire boyunca sahnede oldukça dinamik bir şekilde SAP çözümlerini kullanan ve bundan fayda sağlayan BSH, Siemens Health gibi şirketler yer aldı.

Türkiye’den Martur Fompak International Akıllı Teknolojiler Direktörü Özlem Altınışık, 12 Haziran’daki açılış konuşmasında başarı öyküsü olarak yer aldı. SAP sistemleriyle karbon ayak izinde aldıkları yolun oldukça önemli olduğuna değinen Altınışık, yapay zekayla iş süreçlerinde önemli bir verimlilik elde ettiklerine değindi.

Yapay zekanın yeni aşaması

SAP CEO’su Christian Klein açılış konuşmasında, “SAP, yapay zeka yeteneklerini iş süreçlerinize ve iş akışlarınıza doğrudan entegre edebilen tek teknoloji şirketi” diye konuştu. Teknolojinin inovasyonun temel taşı olduğu bir çağda, SAP’nin çığır açan yapay zeka stratejisiyle iş dünyasının geleceğini yeniden tanımlamayı amaçladığını belirtti.

SAP’nin Business AI geniş çözüm yelpazesi aslında SAP’yi dijital dönüşümün ön saflarına yerleştiriyor ve işletmelerin akıllı otomasyonun gücünden, veri odaklı karar alma süreçlerinden ve operasyonel çeviklikten yararlanmasını sağlıyor. Klein, Business AI’ın merkezde olduğu yaklaşımlarının SAP’nin iş mükemmelliğinde yeni bir yol oluşturmasının yolunu açtığını söyledi.

İş artık yapay zeka demek

SAP, Business AI'yi kurumsal çözümlerine entegre ederken, zengin iç görüleri kullanıcıların hizmetine sunarak daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlıyor. Bunların örnekleri arasında, SAP SuccessFactors'ta yapay zeka tarafından oluşturulan raporların yanı sıra, satışları artırma olasılığı en yüksek olan satış personeli ve ürün kombinasyonlarını tahmin eden SAP Sales Cloud'daki tahmin yetenekleri ve insan kaynakları yöneticilerine ücretlendirme görüşmeleri için sorumlu bir şekilde kaynak bilgiler sağlayan raporlar da yer alıyor.

SAP Business Technology Platform da Amazon Web Services (AWS) ve Meta'dan geniş dil modellerini üretken yapay zeka merkezine ekliyor. SAP AI Core'daki bu yetenek, SAP uygulamaları için üretken yapay zeka kullanım örnekleri oluşturmayı kolaylaştırıyor.

Business AI’ın artan önemi doğrultusunda SAP, öncülük ettiği amaca uygun, güvenilir ve sorumlu yapay zeka ilkelerine olan bağlılığını iki katına çıkarıyor. Ayrıca yapay zeka teknolojilerinin insan haklarına saygılı, adaleti teşvik eden ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamayı amaçlayan UNESCO Yapay Zeka Etiği Tavsiye Kararı'nın 10 yol gösterici ilkesini benimsiyor.

Oyun değiştiren yeni ürün: Joule

Açılış konuşmasının en önemli noktalarından biri, SAP’nin çığır açmasını umduğu üretken yapay zeka copilot’u Joule’ün tanıtımıydı. Joule, SAP’nin çözüm yelpazesi içinde kullanıcı verimliliğini artırarak “doğal konuşma dilini” işin içine sokuyor. Kısaca sadece konuşarak pek çok operasyonel konuyu karışık sistemler içinden ayıklamak mümkün hale geliyor. Henüz Türkçesi olmayan copilot’un yakın zamanda Türkçe’sinin de sunulacağı SAP C-level yöneticileri tarafından açıklandı.

Joule, şirketin çözüm portföyü kapsamında yaygınlaşmasını sürdüreceğe benziyor. Joule, geçtiğimiz sonbaharda SAP SuccessFactors'ta kullanıma sunuldu ve artık SAP S/4HANA Cloud’a, SAP Build ve SAP Integration Suite dahil diğer çözümlere de entegre ediliyor. Joule’un yıl sonuna kadar SAP Ariba ve SAP Analytics Cloud'da hizmete sunulması planlanıyor.

Joule ile hedeflenenlere gelince… Yıl sonuna kadar, SAP’nin 300 milyon son kullanıcısı tarafından gerçekleştirilen işlerin yüzde 80’inin Joule tarafından yönetilmesi ve bunun potansiyel olarak üretkenliği yüzde 20 artırması bekleniyor. Sipariş yönetimi, finans ve analitik gibi geniş bir yelpazeye yayılan süreçleriyle Joule, geniş bir B2B veri modelinden stratejik öneriler sunarak nakit tahsilatını, tedarik ve tedarik zinciri kararlarını geliştirmek için gerçek zamanlı öneriler sağlıyor.

Yeni itici güç

Etkinlikte SAP’nin iş dönüşüm ürünü olan SAP ile RISE, dijital dönüşümün önemli bir itici gücü olarak tekrar vurgulandı. RISE şu anda 6 binden fazla müşteri, 110 binden fazla sistemi çalıştırıyor. RISE’ı benimseyerek önemli ölçüde süreç basitleştirme ve yenilik sağlamak mümkün. SAP, RISE’ın bir sonraki yolunu da etkinlikte duyurdu. Bu yol, her müşteriye yaşam döngüsü boyunca rehberlik edecek bir Kurumsal Mimar atanmasını ve SAP LeanIX, SAP Signavio ve SAP Cloud ALM gibi entegre bir araç zincirini içeriyor.

İnovasyonu artıran ortaklıklar

SAP yaptığı iş birlikleriyle de ön planda. AWS ile kapsamı yakın zamanda genişletilen iş birliğine ek olarak Google Cloud, Meta ve NVIDIA ile olan ortaklıklar, SAP'nin hızlı bir şekilde yenilik yapmak ve gerçek dünyada daha zengin sonuçlar sunmak için yapay zekaya hazır teknolojinin gücünden yararlanabilmesini sağlıyor.

Optimum envanter

SAP ve Google Cloud, şirketlerin tedarik zinciri risklerini daha iyi tahmin etmesine ve azaltmasına, kesintileri en aza indirmesine ve optimum envanter seviyelerini korumasına yardımcı olmak için Business AI'yi kullanarak ortaklıklarını genişletmenin peşinde. Şirketler, Joule ve SAP Integrated Business Planning for Supply Chain'i Google Cloud'un yapay zeka asistanı Gemini ve Google Cloud Cortex Framework'ün veri temeliyle entegre edebilecek.