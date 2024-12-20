Aile şirketine 3. nesil de dahil oldu: Borusan'ın yeni vizyonu

Nilüfer Gözütok Ünal / Capital Kasım 2024 sayısından

Borusan Holding, 80’inci yaşında her şeye yeniden başlıyor. İkinci kuşaktan AHMET KOCABIYIK’ın liderliğinde 200 yıllık bir vizyonla yol alan grup, temel, yakın ve yeni alanlarda büyüyerek geleceğe açılmayı hedefliyor. Babasının vefatı sonrası bir dönem motivasyonunu kaybettiğini ancak sonrasında “Babam yok ama torunlarım var” diyerek toparlandığını itiraf eden Kocabıyık, “Üçüncü neslin de dahil olduğu yeni başlangıçta kendimize 200 yıl sonra da var olalım diye bir hedef koyduk” diyor. İş insanı, 3-4 yıl içinde de görevini yeni nesle devretmeye hazırlanıyor. “Onların devralmasıyla geleceğimizi parlak görüyorum” diye konuşuyor.

Bu yılın biraz zor geçtiğini itiraf eden Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, “Bütçenin biraz altındayız, enflasyonun yüksek olması nedeniyle zorlanıyoruz. Ancak bizde fren yok, hep gazdayız. Sıkıntı var diye durmuyoruz. Uygulanan politikaları devam ettirebilirsek herkes için sıkıntılı geçen bu sürecin biteceğine inanıyorum” diyor. 10 yıllık suskunluğun ardından tekrar Capital'e konuşan Ahmet Kocabıyık ile yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ