Aileye vakit ayırma zamanı

İş hayatı ile aile hayatını da bir arada sürdürebilmek ayrı bir başarıdır. Peki, aileyi de ihmal etmeden hayatımızı nasıl planlayabiliriz?

1. İşkolik olmayın

Japonya gibi toplumlarda ve son dönemde Türkiye’de de işkolik olmanın popüler bir alışkanlığa dönüştüğünü gözlemleyebilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki zor şartlarda ülke ekonomisini toparlamak için seferberlik ilan eden Japonya’da yemeden içmeden çalışmak, hayatını işe adamak gönüllü bir alışkanlık olmuşken bu davranış biçiminin bireylerin ve ardından ailenin, sonra da toplumun sağlığını bozduğu zaman içinde ortaya çıktı ki, bugün şirketler iş kolik çalışanlarını bu alışkanlıktan vazgeçirmek için özel önlemler alıyor. Hatta, pandemi öncesinde, iş yerinde gereğinden fazla durmanın cezaya tabi olduğu şirketlerin varlığını duyuyorduk. İş kolik olmak yerine, efektif ve planlı olmak çok daha faydalı olacaktır. Hayatınızı dikkatli planlayın, iş saatlerinde işinize odaklanın, işlerinizi bitirin. Ardından da diğer sorumluluklarınıza zamanınızı verin.

2. Çocuklarınızla çocuklaşın

Çocuklar evde güçlü bir anne ve baba figürü görerek onlara danışmak, onlardan bilgi almak, öğrenmek ve gelişmek ister. Bu çok doğal bir gelişim süreci. Ancak çocuklar aynı zamanda bu ebeveynlerin onlarla arkadaş olmasını da isterler ve şu pandemi döneminde, çocuklarımız yaşıtlarıyla buluşup beraber vakit geçirme imkanını kaybetmişken, onlarla daha fazla arkadaşlık etmek doğru bir tercih olacaktır. Onlara istedikleri oyuncakları alın. Xbox Series X veya PS5 konsol ya da akülü araba hatta diğer oyuncaklar, su tabancaları, dartlar, masa oyunları... Ama bu oyuncakları onları başınızdan atmak için değil, onlarla oyun oynamak için alın.

3. Beraber yemeğe oturup sohbet edin

Pandemi öncesinde herkesin aynı saatte masaya oturup gün içinde yaptıklarını anlatması alışkanlığı yaygındı. Onu devam ettirin ama bu kez yemekleri de beraber yapın. Yemek yapmak, masayı kurmak, bulaşıkları toplamak dönüşümlü bile olsa, tek kişinin görevi olmamalı. Aile içinde bu işleri birlikte yaparken çok önemli bir iletişim kanalı da açıldığını fark edeceksiniz. Çocuklarınız da bu sağlıklı iletişim ortamında mutlaka olumlu etkilenecekler.

4. Birlikte eğitim alın

Hem çocuklarınızla hem de eşinizle ortak eğitimlere katılın. Örneğin, çocuklarınız yeni bir yabancı dil öğreniyorsa ve siz o dili bilmiyorsanız, onlarla beraber aynı yabancı dili öğrenmeye başlayın. Dersleri, mümkünse, beraber takip edin. Online kurslar alıp takip edin... Çocuklarınızın dışında ise eşinizle mutlaka ortak bir hobi edinmeye çalışın. Bu konuda eğitimler alın, eğitimleri beraber takip edin. Böylece aile içindeki birlik duygusunu güçlü tutmayı da başaracaksınız ve daha sağlıklı bir aileye sahip olduğunuzu fark edeceksiniz.

5. Beraber spor yapın

Sağlıklı bedenler sadece size değil, ailenize de gerekli. Çocuklarınız için spor programlarını planlayın. Onların kapasitesine uygun spor araçları edinin. Spor saatlerinizi ailenizle beraber uygulayın, gerekiyorsa bir odayı veya salonu o an için spor salonuna çevirerek birlikte spor yapmaya özen gösterin. Mümkünse birbirinizden destek alarak yaptığınız etkileşimli spor antrenmanlarını da programlarınıza katın.