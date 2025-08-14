Air Canada grev nedeniyle uçuşları durduruyor... Maliyeti ne olacak?

Air Canada, Kanada Kamu Çalışanları Sendikası’nın (CUPE) dün açıkladığı 72 saatlik grev bildirisi sonrasında uçuşların askıya alınmasının planlandığını açıkladı.

Kanada'nın en büyük havayolu şirketi olan ve günde yaklaşık 130.000 yolcu taşıyan Air Canada, önümüzdeki üç gün içinde tamamlanacak şekilde faaliyetlerinin çoğunu aşamalı olarak gerçekleştirecek.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre, ilk uçuşlar 14 Ağustos’ta, diğer uçuşlar ise 15 Ağustos’ta iptal edilecek. Air Canada ve Air Canada Rouge ise 16 Ağustos’ta uçuşlarını tamamen durduracak.

10 binden fazla uçuş görevlisini temsil ediyor

CNN'de yer alan habere göre; CUPE, 10 binden fazla uçuş görevlisini temsil ediyor. Sendika müzakerecileri dört yıl içinde yüzde 38’lik tazminat artışı ve Air Canada’nın tahkim teklifini reddetti.

Sendika grev bildirimi kapsamında yaptığı açıklamada havayolu şirketini uçuş görevlilerinin ve kabin memurlarının ücretleri konusunda ciddi artış yapmamakla suçladı. Sendika, grev bildirimi kararının “kolayca alınan bir karar olmadığını, ancak gerekli olduğunu” belirtti.