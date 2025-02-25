AJet'ten yurtdışı için 9 euroya bilet kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçuş ağını hızla genişleten AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

25.02.2025 11:30:490
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AJet'ten yurtdışı için 9 euroya bilet kampanyası

Uçuş ağını hızla genişleten AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Türkiye çıkışlı ve varışlı seyahatlerde geçerli indirimli biletleri 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya kapsamında bugün ve yarın satışa sunulan indirimli biletler, 1 Mart-28 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı direkt uçuşlar 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Kampanyada, seçili rotalarda 1 euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler bulunurken, 19 ve 29 euro artı vergilerden oluşan fiyat seçenekleri de mevcut. 26 bin 850 koltuğun satışa sunulduğu kampanya "basic paket" biletler için geçerli olacak.

İndirimli biletler yalnızca "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. Yolcularına erişilebilir fiyatlarla seyahat alternatifleri sunan AJet'in, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan kutsal toprakların yer aldığı Arap Yarımadası'na uzanan 55 noktaya dış hat seferleri bulunuyor.

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