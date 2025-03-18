AJet'ten yurtdışı için indirimli bilet kampanyası

AJet, 16 ülkeyi kapsayan Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı kampanyasında 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa sundu.

18.03.2025 12:30:090
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AJet'ten yurtdışı için indirimli bilet kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in yurt dışı kampanyası, Roma'dan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, Saraybosna'dan Bakü ve Tiflis'e uzanan destinasyonlarda yolcuların yaz seyahatlerinin şimdiden planlama fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 19 Mart'ta kadar satılacak indirimli biletler, 1 Mayıs-19 Haziran'daki seyahatlerde kullanılabilecek.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan şirket, kampanya kapsamında 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa çıkardı.

Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanyadaki indirimli "basic" biletler; yalnızca "AJet.com" internet sitesinden, mobil uygulamadan, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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