AJet'ten yurtiçi uçuşlara indirimli bilet kampanyası

15 Ocak (Bugün) ve 16 Ocak'ta vergi ve harçlar dahil 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler sadece "AJet.com ve AJet mobil" uygulamasından alınabilecek.

15.01.2025 09:35:260
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AJet'ten yurtiçi uçuşlara indirimli bilet kampanyası

AJet, yurtiçi uçuşlarda geçerli 111 bin indirimli bileti 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkardığını duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat-26 Mart tarihleri arasındaki tüm yurtiçi tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile 111 bin koltuğun satışı yapılacak. 15-16 Ocak'ta vergi ve harçlar dahil 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler sadece "AJet.com ve AJet mobil" uygulamasından alınabilecek.

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