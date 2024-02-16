Ak Yatırım’a 5. kez uluslararası ödül

Ak Yatırım Menkul Değerler, dünyanın önde gelen bağımsız finans yayınlarından Global Banking & Finance Review tarafından düzenlenen ödül programında, üst üste beşinci kez ödüle layık görüldü. TradeAll TR ‘Türkiye’nin En İyi Mobil İşlem Platformu’ seçildi.

Ak Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Alphan Akiz, “1996 yılından bu yana sermaye ve döviz piyasalarının gelişimine hizmet eden bir kuruluş olarak, yatırımcılarımıza her zaman doğru öneriler yapmaya ve ödüllü TradeAll TR gibi uygulamalarımızla yatırım kararlarını güçlendirmeye odaklanıyoruz. Bu çalışmalarımızın başarısını ise Global Banking & Finance Awards’da beşinci kez üst üste layık görüldüğümüz ödülle kanıtlamış bulunuyoruz. TradeAll TR ile ‘Türkiye’nin En İyi Mobil İşlem Platformu’ ödülünün sahibi olmak bu alandaki liderliğimizi görünür kılıyor. Bu liderliğin getirdiği sorumlulukla en iyiyi sunmaya devam edeceğiz. Bu başarıları mümkün kılan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

İngiltere merkezli Global Banking and Finance Review Dergisi, 200’den fazla ülkede okunuyor. Global Banking & Finance Awards ise, 2011 yılından bu yana Bankacılık, Döviz, Sigorta, Hedge Fonlar, Emeklilik Fonları, Kurumsal Yönetim, Proje Finansmanı, İkili Opsiyonlar, Yatırım Yönetimi, Teknoloji, Varlık Yönetimi, Gayrimenkul, Kurumsal Sosyal Sorumluluk gibi geniş bir alanda sektörün öncü şirketlerini ödüllendiriyor.