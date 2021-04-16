Akaryakıt sektörüne teminat şartı geliyor

Meclis’e sunulan teklife göre, akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i tutarında teminat alınacak.

AK Parti, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören 15 maddelik kanun teklif Meclis Başkanlığına sundu.

Bloomberg HT'nin de gördüğü teklife göre, akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i tutarında teminat alınacak.

Maddenin gerekçelerinde akaryakı sektöründe kaçakçılıkla mücadeleye vurgu yapıldı.