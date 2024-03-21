Akaryakıta zam: Benzin rekor kırdı

Kurda son dönemde yaşanan artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Benzin yeni yapılan zamla rekor seviyeye yükseldi.

21 Mart tarihinden (bugün) itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,37 TL zam yapıldı. Son yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 43,45 TL'ye yükseldi. Motorin fiyatlarına da zam kararı alındı. Motorinin litre fiyatı 1,13 TL zamla 42,98 TL oldu.

Yılbaşında benzin fiyatları 34,51 TL seviyesindeydi. Son yapılan zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin fiyatları yüzde 26 artmış oldu. Motorinin litre fiyatı ise yılbaşında 37,14 düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorin ise yüzde 16 zamlandı.