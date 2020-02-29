Akaryakıtta 15 kuruşluk ÖTV artışı

“Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı litrede 15 kuruşluk artışla 95 oktan kurşunsuz benzinde 2,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinde 2,6485 lira, motorinde 2,0559 lira oldu.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

ÖTV'ye yapılan artış pompa fiyatlarına 18 kuruş olarak yansıtıldı.



Buna göre, Ankara'da ortalama 6,12 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,23 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,32 liraya çıkacak.



Ankara'da ortalama 6,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,73 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,64 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,74 liraya yükselecek.



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ÖTV tutarları litre başına, motorinde 2,0559 lira, benzinde 2,5265 lira olarak belirlendi. Söz konusu tutarlar, karar öncesinde litre başına motorinde 1,9005 lira, benzinde 2,3765 lira olarak uygulanıyordu.