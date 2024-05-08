Akaryakıtta indirim

Dolar/TL kurunda yatay bir seyir görülürken, akaryakıta indirim geldi.. Motorin ve benzinde 8 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere indirim yapıldı.

8.05.2024 09:39:440
Paylaş Tweet Paylaş
Akaryakıtta indirim

Bugünden tarihinden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1,33 indirimle 42,65 TL'ye geldi. Motorinin litre fiyatında ise 1,21 TL indirim gerçekleşti. Bu indirimle benzinin litre fiyatı 40,14 TL oldu.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 34,58 TL seviyesindeydi. Bu seviye dikkate alındığında yılbaşından bu yana benzinin litre fiyatının yüzde 23,34 zamlandığı görüldü.

Motorinin litre fiyatı ise yılbaşında 37,21 TL'deydi. Motorinin litre fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 7,87 arttı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

META hakkındaki rekabet soruşturması sonlandırıldı

META hakkındaki rekabet soruşturması sonlandırıldı

ABD bu yıl ve gelecek yıl için petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD bu yıl ve gelecek yıl için petrol fiyatı tahminini revize etti

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 102 milyar 200 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 102 milyar 200 milyon liralık teklif geldi

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine onay verdi

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine onay verdi

Saadettin Saran'dan Ali Koç açıklaması

Saadettin Saran'dan Ali Koç açıklaması

Otomobil satışlarında sert düşüş: En çok satan markaları?

Otomobil satışlarında sert düşüş: En çok satan markaları?

Yorum Yaz