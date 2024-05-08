Akaryakıtta indirim

Dolar/TL kurunda yatay bir seyir görülürken, akaryakıta indirim geldi.. Motorin ve benzinde 8 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere indirim yapıldı.

Bugünden tarihinden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1,33 indirimle 42,65 TL'ye geldi. Motorinin litre fiyatında ise 1,21 TL indirim gerçekleşti. Bu indirimle benzinin litre fiyatı 40,14 TL oldu.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 34,58 TL seviyesindeydi. Bu seviye dikkate alındığında yılbaşından bu yana benzinin litre fiyatının yüzde 23,34 zamlandığı görüldü.

Motorinin litre fiyatı ise yılbaşında 37,21 TL'deydi. Motorinin litre fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 7,87 arttı.