Akaryakıtta ÖTV oranları artırıldı, pompaya zam geldi

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranı yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

20.05.2021 09:33:000
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Akaryakıtta ÖTV oranları artırıldı, pompaya zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, Twitter hesabından yaptığı açıklamada akaryakıta ÖTV artışı kaynaklı 20 Mayıs’tan itibaren geçerli zam yapıldığını duyurdu. Bloomberg'in haberine göre, EPGİS tarafından pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde litre fiyatında benzinde 55, motorinde 67, LPG’de 35 kuruş zam yapıldı. 

Düzenlemeye göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi oranı 1 lira 33 kuruş olacak.

98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 1 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Motorinin litresi üzerinden alınacak ÖTV ise 1 lira 29 kuruş, sıvılaştırılmış petrol gazı olan LPG'ninki ise 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bir süre önce dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyatları üzerindeki spekülasyonunu önlemek adına tavan fiyat uygulaması başlatmış. Uygulama 17 Mayıs'ta sona ermişti.

İki aylık süreçte devletin, her litre benzinde 1 lira 66 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş ÖTV alacağı oluştu.

Bu nedenle tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeyle akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, Twitter hesabından yaptığı açıklamada akaryakıta ÖTV artışı kaynaklı 20 Mayıs’tan itibaren geçerli zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS’e göre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde litre fiyatında benzinde 55, motorinde 67, LPG’de 35 kuruş zam yapıldı.

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