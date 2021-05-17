Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitiyor

Sektör temsilcileri tarafından tepkiyle karşılanan ve mahkemeye taşınan akaryakıtta tavan uygulaması sona eriyor. Tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kararıyla akaryakıt sektöründe 2 aydır sürdürülen tavan fiyat uygulaması Salı gecesi sona erecek.

18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek.

Tavan fiyat kararıyla akaryakıtta 17 ila 20 kuruş arasında indirim gerçekleşmiş, bazı şehirlerde indirimler 40 kuruşu bulmuştu.

Güncel tavan fiyat tablosuna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira, Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi en yüksek 7,09 lira, motorinin ise 6,45 lira olmuştu.

Ankara'da benzinin litresi 7,15 lira, motorinin litresi 6,51 lira olarak belirlenirken, İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olmuştu.







