Akbank "ödeme iste" özelliği mobilde

Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce; "Bankacılık sektörü yapılan düzenlemeler ve dijital gelişmelerle birlikte yeni bir çehre kazanıyor" dedi.

30.01.2024 11:53:580
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Akbank "ödeme iste" özelliği mobilde

Akbank "ödeme iste" ile para isteme ve transferin kolay yolunu Akbank Mobil'de kullanıma sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Mobil’de yer alan "Ödeme İste" özelliği ile Akbanklılar yeni nesil para transferi deneyimiyle tanışıyor. "Ödeme İste" özelliğini kullanarak, para transferi isteklerini kolayca ilgili kişilere iletiyor ve gelen ödeme taleplerini hızlıca yanıtlıyorlar.

Bu özellik nakit ihtiyaçlarında ya da ödeme süreçlerinde karşı taraftan para transferi talebi yapabilmeyi sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Ödeme İste" özelliğiyle alternatif ve yenilikçi bir para transferi yöntemini Akbanklılarla buluşturduklarını kaydetti.

Yüce, bankacılık sektörünün yapılan düzenlemeler ve dijital gelişmelerle birlikte yeni bir çehre kazandığını vurgulayarak, "Akbank olarak uzun yıllardır yatırım yaptığımız yeni nesil teknolojilerle bu alandaki ilkleri müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Son olarak TCMB’nin önderliğinde başlatılan "Ödeme İste" özelliği de bankacılık müşterilerinin hayatını kolaylaştıran bir yenilik. Bu özelliği sade, kolay ve hızlı bir mobil bankacılık deneyimiyle Akbanklılar ile buluşturduk. Böylece müşterilerimizi para taleplerini iletme, ödeme yapma ve nakit akışını yönetme konusunda yepyeni bir araçla destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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