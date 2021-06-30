Akbank Private Banking'e "Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyisi" ödülü

Akbank Private Banking sunduğu yenilikçi müşteri deneyimiyle, Professional Wealth Management (PWM) Wealth Tech Awards 2021’de “Müşteri İlişkileri Yöneticilerini Dijital Olarak Güçlendirmede Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Özel Bankacılık Birimi” ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın özel bankacılık birimi Akbank Private Banking, Financial Times Grubu’nun yayını PWM tarafından düzenlenen PWM Wealth Tech Awards 2021’de “Müşteri İlişkileri Yöneticilerini Dijital Olarak Güçlendirmede Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Özel Bankacılık Birimi” ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, salgın sürecine rağmen müşterilere mükemmel hizmet sunmaya ve ürünleri onların ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özel bankacılıktaki dönüşümün merkezinde olan müşteri ilişkileri yöneticilerimizin de dijital yetkinliklerini artırmayı sürdürdük. Müşterilerimiz, her türlü ihtiyaçları için gelişmiş teknolojik altyapımızla desteklediğimiz müşteri ilişkileri yöneticilerimizden hizmet alabildiler. Yenilikçi araçlar ve iyi tasarlanmış farklılaşan bir deneyim sunduk. Bu sayede müşterilerimiz, dijital kanalları günlük bankacılık işlemlerinin yanı sıra yatırım amaçlı olarak da aktif olarak kullanmaya başladı. Bütün bu çalışmalarımız neticesinde, bu önemli ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Salgın döneminde edindiğimiz tecrübeler ışığında müşterilerimize sunduğumuz deneyimi daha da mükemmelleştirmeye ve müşteri ilişkileri yöneticilerimizi teknolojik ve dijital olarak güçlendirmeye devam edeceğiz."