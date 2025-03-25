Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

Akbank, KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Akbank ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak?

Akbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2024 yılı karının dağıtımı hakkında açıklama yaptı. Buna göre şirket pay başına brüt 1,2220000 TL, net 1,0387000 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025.

Akbank'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Bankamızın 2024 yılı faaliyetlerinden sağlanan 42.366.069.861,88 TL'lik net kârdan;

- Ortaklarımıza, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL'nin yüzde 5'ine tekabül eden 260.000.000 TL birinci nakit brüt kâr payı ve 6.094.400.000 TL ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 122,20'si olan 6.354.400.000 TL nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,

- Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2025 tarihinden itibaren başlanılmasına,

- Kanuni Yedek Akçe olarak 609.440.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine, karar verilmiştir.