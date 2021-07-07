Akbank'tan kesintiyle ilgili yeni açıklama: Son durum paylaşıldı

Akbank ana bilgisayardaki teknik sorundan kaynaklandığını duyurduğu kesintilerle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığını duyurduğu kesintilerin sürdüğünü açıklamıştı. Bankadan yeni bir açıklama geldi ve “Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz” denildi.

Akbank’tan yapılan son açıklama şöyle:



“Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz”









AKBANK’IN BUGÜNKÜ İLK AÇIKLAMASI

Bankadan bugün yapılan yapılan açıklamada, “6 Temmuz’da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.” ifadeleri kullanılmıştı.

Akbank'tan bugün yapılan ilk açıklama şöyleydi:

06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

"SİBER SALDIRI DEĞİL, GÜVENLİK PROBLEMİ YOK"

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.

Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com’dan ulaşılabilirler.

Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz.

Mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemler;

06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;

Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.