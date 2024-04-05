Akçansa, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne girdi

Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa, sürdürülebilirlik performansı en yüksek 25 firmanın yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne katılmaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

‘Gelecek için sorumlu çalışma’ ilkesiyle çevresel etkinin azaltılmasından toplumsal fayda sağlamaya kadar geniş ve kapsamlı olumlu etki yaratmaya odaklanan Akçansa başarılı çalışmalarına devam ediyor. Şirket, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan ve uluslararası standartlarla uyumlu kriterler çerçevesinde Türkiye’deki halka açık şirketler arasında sürdürülebilirlik performansı en yüksek 25 şirketin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne katılmaya hak kazandı.

“Sürdürülebilir geleceğe odaklanıyor, sektörümüzdeki güçlü yolculuğumuza devam ediyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz şunları söyledi; “Türkiye’nin en yüksek paydaş değerine sahip sürdürülebilir yapı malzemeleri şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerimizi sürdürürken, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanlarındaki iyi uygulama örneklerimiz ile BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Uluslararası sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu Refinitiv tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında oluşturulan ve şirketimizin girmeye hak kazandığı Endeks, halka açık şirketlerin iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, su, atık, istihdam, sosyal etki ve kurumsal yönetişim de dahil olmak üzere sürdürülebilirlik kavramının tüm bileşenlerine yaklaşımımızı ortaya koyması açısından da çok değerli. Karbon Saydamlık Projesi (CDP -Carbon Disclosure Project) 2023 İklim Değişikliği Programı’nda skorumuzu B seviyesinden A- (liderlik) seviyesine yükseltirken, sektörümüzde ilgili programda liderlik notunu alan tek Türk çimento firması olmuştuk. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne de girmemizle birlikte, çalışmalarımızın ulusal ve uluslararası alanlarda paydaşlarımız tarafından tescillenmesindan kıvanç duyuyoruz”.