Akçansa’dan gençler için staj programı

Kız öğrencilerin sektörde deneyim kazanmalarını destekleyen program gençlerin hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmeye; iş hayatının içinde farklı alanları yakından tanımalarına yardımcı oluyor.

Akçansa’nın GençİZ yeni nesil uzun dönem staj programında üçüncü dönem başvuruları başladı.

8 ay sürecek uzun dönem staj programı GençİZ için son başvuru tarihi 19 Temmuz.

Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa’nın ‘Future of Work – İş’in Geleceği’ vizyonu ile kız öğrenciler için geliştirdiği, ilk günden itibaren gerçek bir iş ve gelişim deneyimi sunan yeni nesil uzun dönem staj programı GençİZ’in üçüncü dönem başvuruları başladı.

GençİZ’e üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans programlarında eğitimlerine devam eden kız öğrenciler başvuruda bulunabiliyorlar.

Akçansa’ya katılacak gençler, programın üçüncü döneminde de şirketin ‘Let’s Shape The Future Together’ genç yetenek işe alım programına hazırlanma imkanı yakalayacak.