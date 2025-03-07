Akçansa'ya Uluslararası Kadın Dostu Markalar ödülü

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Akçansa, 6 farklı kategoride ön elemeyi geçip değerlendirilmeye alınan 51 proje arasında yer alarak Uluslararası Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülleri Programı’nda önemli bir başarıya imza attı.

Şirket, GençİZ Uzun Dönem Kadın Staj Programı ile ‘Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği’ kategorisinde ‘Uluslararası Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa’nın, kadın öğrencilerin yapı malzemeleri sektöründe deneyim kazanmalarını destekleyen yeni nesil uzun dönem kadın staj programı GençİZ, Uluslararası Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü.

Projelerin etki ölçümleri ve toplumsal dönüşüm üzerindeki etkilerinin detaylı analiz edildiği ve 6 farklı kategoride 51 projenin değerlendirmeye alındığı uluslararası ödül programında, ‘Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği’ kategorisinde ‘ Uluslararası Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü’nü kazanan Akçansa önemli bir başarı elde etti.

“Geleceğin kadın liderlerini desteklemekten mutluluk duyuyoruz”

GençİZ uzun dönem staj programıyla kadınların iş hayatındaki temsiliyetlerinin artmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Akçansa İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ülgen Eryürek Aslan şöyle konuştu; “Kadınların iş hayatında eşit fırsatlara sahip olması, sadece bir hedef değil, aynı zamanda sürdürülebilir geleceğimiz için gereklilik. Akçansa olarak iş hayatında kadınların güçlenmesi ve tüm iş süreçlerinde cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması için yerel ve küresel girişimlere gönüllü olarak katılıyoruz. GençİZ Uzun Dönem Kadın Staj Programımızla genç kadınların yapı malzemeleri sektöründe deneyim kazanmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu değerli ödül, toplumsal cinsiyet eşitliği adına attığımız adımların bir yansıması. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum