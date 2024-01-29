Akfen Holding yeni yatırım fırsatları arıyor

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Selim Akın, 2024 ve 2025'te çeşitli alanlarda 910 milyon dolarlık yatırımı hayata geçireceklerini belirterek, "Yatırımlarda yeni fırsatlar aramaya devam edeceğiz." dedi.

Akın, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA'ya yaptığı açıklamada, 2023'ün, Türkiye için önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak hafızalarda yer edineceğini söyledi.

Bu gelişmelerin başında, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği ve kendilerini derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin geldiğini dile getiren Akın, "Bununla birlikte yüksek enflasyon oranları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve global siyasi-ekonomik belirsizlikler, depremin yıkımı ile birlikte Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkiledi. Özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar, hanehalkı harcamaları ve genel yaşam maliyeti üzerinde baskı oluşturdu." diye konuştu.

Akın, Kovid-19 sonrası toparlanma sürecine giren dünya ekonomilerinin savaş ve çatışmalar ile sıcaklık ve küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmeye devam ettiğini kaydederek, bu gelişmelerin dünyanın olduğu kadar Türkiye'nin de 2024 yılı ekonomik performansını etkileyebileceğini anlattı.

Seçimlerin ardından işbaşına gelen yeni ekonomi yönetiminin aldığı ve uyguladığı kararların ekonomik ortamın iyileşmesine katkıda bulunduğunu vurgulayan Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik verilerin birçok alanda düzelmeye başlamasını ve uluslararası çevreler tarafından da bu düzelmenin onaylanmasını olumlu gelişmeler olarak görüyoruz. Bu adımların devamında yatırım ortamının düzeleceğini ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu yabancı yatırımcıları çekeceğini öngörüyoruz. Tüm bunların, risk ve fırsatları beraberinde getirecek önemli olgular olacağını düşünüyorum."

"Yatırım planlarımızda bir aksama olmayacak"

Selim Akın, Akfen Holding olarak faaliyet gösterdikleri geniş sektör yelpazesi içerisinde yenilenebilir enerji, liman işletmeciliği, madencilik ve turizm sektörlerindeki yatırım planlarının, Türkiye'nin yatırıma dayalı ekonomik yapılanmasında önemli bir rol oynamaya devam ettiğini belirterek, özellikle yenilenebilir enerji ve çevre yatırımlarının şu anda dünyanın ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Akın, "2024 yılında grup olarak elimizdeki mevcut yatırımlara başlanmasına, devam edenlerin ise bitirilmesine odaklanacağız. Bu yatırımların finansmanı ile ilgili olarak ilk adımları 2023 sonuna doğru atmış olduk. Özellikle gayrimenkul yatırımı tarafında Akfen GYO'da yaptığımız bedelli sermaye artırım süreci, bu yatırımların finansmanı konusunda bize bir imkan sağlamış olacak." şeklinde konuştu.

Ekonomideki iyileşmeye paralel şekilde devam ettikleri yatırımlarına yenilerini ekleyeceklerini dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Bizim daha önceden belirlediğimiz ancak ekonomik duruma göre revize ettiğimiz yatırım planlarımızda bir aksama olmayacak. 2023 yılı içerisinde Mersin Limanı, Acacia Maden İşletmeleri, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketlerimizin öncülüğünde önemli yatırımlarımızı tamamladık. Belirsizliklerin zirve yaptığı son 2 yılda 260 milyon dolarlık yatırım yaptık. 2024 ve 2025 yıllarında da yine yatırımlarımıza ara vermeyeceğiz ve çeşitli alanlarda 910 milyon dolarlık yatırımı hayata geçireceğiz."

"Yatırımlarımız, yenilenebilir enerjinin payını artırmada önemli rol oynayacak"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO'su Akın, Akfen Yenilenebilir Enerjinin, sürdürülebilir ve temiz enerjinin öneminin tüm dünyada arttığı bir dönemde yeşil enerji yatırımlarını hızlandırdığını belirterek, bu kapsamda faaliyette olan rüzgar enerjisi santrali (RES) alanlarında hibrit enerji santrallerinin yapımına başladıklarını, rüzgarda da kapasite artışı yaptıklarını söyledi.

66,25 megavat hibrit güneş enerji santrali ve 92,4 megavat ilave rüzgar yatırımlarını hayata geçirip şu anda 699 megavat olan kurulu güçlerini 860 megavata yükselteceklerini dile getiren Akın, şu bilgileri verdi:

"Yatırımlarımız, hem ekonomimize hem de çevremize değer katacak ve yenilenebilir enerjinin ülkemizdeki payını artırmada önemli bir rol oynayacak. Bununla birlikte Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketimiz ile pandemi döneminin ardından otellerimizden kira geliri elde etme iş planımızı yeni sektör ve yatırımlarla çeşitlendirmek için bir yeniden yapılanma süreci içerisine girmiştik. 2023 yılı başından bu yana bu adımlarımızın karşılığını her alandaki rekor artışlarla almayı başardık. Bu şirketimizde sabit getirili projelere odaklanıp yıllık 50 milyon dolarlık kira geliri getirecek bir modeli hayata geçirmek istiyoruz. Bu kapsamda Akfen GYO olarak şu anda yapımına devam ettiğimiz Söğütlüçeşme Tren İstasyonu Viyadük Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi projemizdeki alanı Türkiye'de ilk olacak bir konseptle yeme-içme merkezi haline dönüştüreceğiz. Yine Akfen GYO çatısı altında Bodrum Yalıkavak Villa Projesi ve Kıyıkışlacık Turizm Projesi gibi yatırımlarımız devam ederken, İstanbul'da Tuzla ve Ankara'da da Esenboğa'daki yeni otel yatırımlarımız da tamamlanacak."

"Mersin Uluslararası Limanı'nda 451 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz"

Selim Akın, son 2 yılda ortaklarıyla beraber 111 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdikleri Mersin Uluslararası Limanı'nda gelecek 2 senede Türkiye'nin en büyük yatırımlarından birisi olarak öne çıkacak 451 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.

Kastamonu Hanönü'ndeki Acacia Bakır Madeni'nde bugüne kadar 68,5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve gelecek 2 yılda 17 milyon dolarlık yeni yatırıma daha imza atacaklarını kaydeden Akın, "Tüm bunlarla birlikte şirketimizin ruhuna uygun olarak yatırımlarda yeni fırsatlar aramaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Diğer iştirak ya da bağlı ortaklıklarımızda da kurumsal aksiyonlar almayı planlıyoruz"

Selim Akın, geçen yıl Akfen Yenilenebilir Enerjinin halka arzını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, güçlü finansal tablolarıyla tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan, Türkiye'nin çeşitli coğrafi bölgelerine dağılmış genç ve temiz enerji portföylerine yerli ve yabancı yatırımcının ilgisinin çok büyük olduğunu, 442 bin 795 yatırımcının 76 milyar liralık talep oluşturduğunu, toplam talebin halka arzda tahsis edilen 3,3 milyar liranın 23 katına ulaştığını söyledi.

Akın, "Bu yıl içinde de diğer iştirak ya da bağlı ortaklıklarımızda da kurumsal aksiyonlar almayı planlıyoruz. Bu kapsamda uygun pencereler açıldığında borç ve sermaye piyasalarında arzlar düşünüyor, paydaş kitlemizi genişletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.