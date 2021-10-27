Akıllı telefon bağımlılığından kurtulmak için meditasyon kursu

Kaspersky, kullanıcılara doğru bilgi ve araçları sağlamak amacıyla "Dijital Stres ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Üstesinden Gelmek" isimli meditasyon kursu başlatıyor.

Kaspersky açıklamasına göre, teknoloji ve sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkileri arasında doğru dengeyi bulmak çoğu kişi için sorun olmaya devam ediyor.

Şirketin yaptığı araştırmada, insanların yüzde 70'i sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkisi nedeniyle sosyal medyaya karşı tutumlarını değiştiriyor. Yüzde 39'u kontrolün kendisinde olduğunu düşünmüyor ve sosyal medya sınırlarının farkında değil.

Katılımcıların yüzde 23'ü artan stres ve kaygı seviyelerine yol açabilecek olumsuz duygular yaşıyor.

Herkesin dijital refahın farkında olması gerektiğine inanan Kaspersky, 15 yılı aşkın meditasyon pratiğine sahip ve farkındalık temelli stres azaltma (MBSR) konusunda eğitim almış Neil Tranter ile kullanıcıların teknolojiyle ilişkilerini yeniden değerlendirmelerine yardımcı olacak zengin teknikler içeren bir kurs için iş birliği yaptı.

"Dijital Stres ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Üstesinden Gelmek" başlıklı meditasyon kursu, insanların teknolojiyle daha verimli bir ilişki geliştirmelerine, teknoloji istekleri ve akıllı telefondan ayrılma kaygısıyla çalışmaya yönelik pratik yaklaşımları öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca gün içindeki molaların dikkatli bir şekilde nasıl doldurulacağı konusunda tavsiyeler sunuyor.

Kurs, sosyal medya kullanımının nasıl alışkanlık oluşturduğunu açıklıyor, bir şeyleri kaçırma korkusuyla ilgili sinirbilimini araştırıyor. Kişiyi sosyal medyada başkalarıyla karşılaştırmanın "iç eleştirmeni" nasıl tetikleyebileceğini anlatarak bu tür duygularla başa çıkmaya yardımcı olmak için öz-şefkat tekniklerini öne çıkarıyor.