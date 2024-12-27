AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 15.00 ile 23.00 saatleri arasında dikkatli olmaları için vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ile Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, özellikle kuzeyden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen poyrazın, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor.

Yağışların ise gün boyu aralıklarla süreceği, 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli karın etkili olacağı öngörülüyor.

Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.