Aksa Akrilik'ten (AKSA) temettü kararı

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildiride bulundu.

18.02.2025 09:55:410
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Aksa Akrilik'ten (AKSA) temettü kararı

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) bugün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildiride bulundu. Buna göre pay başına brüt 0,4800000 TL, net 0,4080000 TL temettü dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 23 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

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