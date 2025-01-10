Aksa Doğalgaz'dan "hisse alımı" açıklaması

Aksa Doğalgaz'ın, SOCAR Türkiye grup şirketlerinden Bursagaz ve Kayserigaz'ı satın almak için sözleşme imzaladığı bildirildi.

10.01.2025 13:08:050
Paylaş Tweet Paylaş
Aksa Doğalgaz'dan "hisse alımı" açıklaması

Aksa Doğalgaz'dan yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, SOCAR Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz'ı satın almak için yürüttüğü sözleşme sürecini tamamladı. Devre ilişkin işlemlerin tamamlanmasıyla Bursagaz ve Kayserigaz, AKSA Doğalgaz çatısı altında hizmet verecek.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, iştiraki oldukları Kazancı Holding'in bilgi ve tecrübesinden güç alarak ilerlediklerini belirterek, doğal gazı abonelere kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırırken, ülke gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Arslan, 2015'te belirledikleri 2025 yılı hedeflerini aştıklarını ve 2030 için yeni ve güçlü hedeflerle yola çıktıklarına değinerek, "Sürdürülebilir büyüme odaklı stratejimizi yansıtan bu hedeflerimize Bursagaz ve Kayserigaz'la birlikte büyük oranda yaklaşmış olacağız. Her biri kendi bölgesinde önemli hizmetlerde bulunan bu şirketlerin sinerjisiyle birlikte, Aksa Doğalgaz'ın yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Büyüyen ve güçlenen operasyon ağımızla geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İş'te yeni kurallar

İş'te yeni kurallar

Aranan yetenek alarmı!

Aranan yetenek alarmı!

44 CEO nereden?

44 CEO nereden?

DİJİTALİN PAYI ARTIYOR

DİJİTALİN PAYI ARTIYOR

İlk hatam

İlk hatam

Yönetici alımında sessiz dönem

Yönetici alımında sessiz dönem

Yorum Yaz