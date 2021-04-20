Alamos Gold, Türkiye'ye dava açacak

Kazdağları'nda kurmaya çalıştığı altın madeni nedeniyle bölgede protesto edilen Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi.

20.04.2021 15:40:000
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Alamos Gold, Türkiye'ye dava açacak

Kanada merkezli Alamos Gold, Hollanda'daki bağlı ortaklıkları Alamos Gold Holdings Cooperatief U.A. ve lamos Gold Holdings B.V.'nin Türkiye'ye karşı dava açacaklarını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Hollanda merkezli bağlı ortaklıklar Türkiye'deki altın madeni projelerine ilişkin olarak haksız el koyma,ve haksız uygulamalar iddiasıyla Türkiye'yi dava edecekler.

Dava, Hollanda-Türkiye İkili Yatırım Anlaşması kapsamında açılacak ve dava büyüklüğünün, şirketlerin Türkiye'deki varlıklarının değerini temsil eden 1 milyar dolara aşması bekleniyor.

Alamos Gold, 2010 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor. İddaya göre Ekim 2019'da Türk hükümeti Alamos Gold'un Kirazlı Altın Madeni lisansını yasal ve düzenleyici zorunlulukların karşılanmasına rağmen yenilemedi.

Yapılan açıklamaya göre, açılacak davada Alamos ve bağlı ortaklıklarını Kanada'nın önde gelen huhuk ofislerinden Torys LLPtemmsil edecek. Kanada eski Dışişleri Makanı John Baird de dava ekibinde stratejik danışman olarak yer alacak.

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