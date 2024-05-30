Alarko Holding geri alım kararını duyurdu

Alarko Holding A.Ş. tarafından KAP'a yapılan bildirimde, şirketin borsada işlem gören paylarının geri alımı hakkında açıklama yapıldı.

Alarko Holding'den Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) payların geri alınmasına ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; Tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,

Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 550.000.000 TL (beş yüz elli milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

Pay geri alımına konu olabilecek azami pay tutarının 4.350.000 TL (dört milyon üç yüz elli bin Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,

Pay geri alımı için öngörülen azami sürenin bir yıl olarak belirlenmesine,

Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.