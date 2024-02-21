Alarko, kadın öğretmen adaylarını geleceğe hazırlıyor

Kadın öğretmen adayları, dokuz ay boyunca hem burs hem de gelişim programları ile destekleniyor

Günümüz dünyasının değişen ritmine uyum sağlayacak bir toplumun, eğitimli öğretmenlerin omuzlarında yükseleceğine inanan Alarko Holding tarafından hayata geçirilen “Cumhuriyet’in Geleceği Genç Öğretmenler” projesi tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında öğretmenlik mesleğine bir saygı duruşu olarak nitelendirilen ve 2024 Nisan’a kadar sürecek olan proje kapsamında 100 kadın öğretmen adayı, yeni nesil eğitim teknikleri ve sosyal kabiliyetler kazandırmaya dönük gelişim programları ile destekleniyor.

Öğretmenlerimizin yaktığı meşalenin yeni nesillerin yolunu aydınlatacağına inanan Alarko Holding, Cumhuriyet’in 100. yılında hayata geçirdiği “Cumhuriyet’in Geleceği Genç Öğretmenler” projesi kapsamında, 100 kadın öğretmen adayını dokuz ay boyunca hem burs hem de gelişim programları ile destekliyor.

Depremzede ve anne-babası olmayan gençler öncelikli

Alarko Holding’in liderliğinde, Katalist, Microfon ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle gerçekleştirilen program için toplam 2 bin 210 genç öğretmen adayı başvuruda bulundu. Adaylar arasında gerekli önkoşulları sağlayan yaklaşık 1700 kişi değerlendirmeye tabi tutuldu. Depremzede ve anne-babası olmayan gençlerin önceliklendirildiği değerlendirmeler sonucunda Türkiye’nin 29 farklı şehrinden gelen ve 39 farklı üniversitede eğitim gören 100 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Programa katılmaya hak kazanan 100 öğretmen adayı ile 24 Kasım 2023 tarihinde başlayan “Cumhuriyetin Geleceği Genç Öğretmenler” projesinde, Türkiye genelinde eğitim fakültelerinin son sınıflarında okuyan 100 genç kadın öğrenciye bir yandan bireysel ve mesleki gelişim için farklı eğitim modülleri sunulurken bir yandan maddi destek imkânıyla çok boyutlu bir gelişim hedefi ortaya konuluyor.

“Cumhuriyetin Geleceği Genç Öğretmenler” projesi vesilesiyle bir kez daha ülkemizin geleceğine yatırım yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, kadınların her alanda güçlenmesi ve desteklenmesi gerektiğine inandıkları için projenin kapsamını yalnızca kız öğrencilerle sınırlandırdıklarının altını önemle çizdi. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alarko Holding olarak, projemizle toplamda 29 ilde 39 üniversitedeki 100 genç kadın öğrenciye ulaşıyoruz. Kadın öğretmen adaylarımız, gelecek nesillerin şekillenmesinde kritik bir rol oynayacaklar. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bu proje ile, öğretmen adaylarımızın yoluna ışık tutmayı hedefliyoruz. Bu yolculukta onların yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda bir gurur kaynağı.”

Katılımcıların etkileşimli ve aktif katılımlı bir öğrenme ortamını deneyimleyerek kendi ders tasarımlarını yaparken referans alabilecekleri yöntem, araç ve teknikleri kullanmalarına odaklanan program çerçevesinde katılımcılar, bugüne kadar Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı, Bir Kolaylaştırıcı Olarak İletişim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Psikolojik Dayanıklılık başlıklı eğitimleri aldılar. Nisan ayına kadar sürecek olan ve toplamda 6 farklı eğitim modülünden oluşan proje kapsamında geleceğin öğretmen adayları, Çevre Okuryazarlığı ve Transaksiyonel Analiz Liderlik ile Gelişim Yolculuğu eğitimlerini de alarak mesleklerine donanımlı bir şekilde adım atıp yeni nesilleri 21. yüzyılın gerektirdiği niteliklere haiz bir biçimde yetiştirecekler.