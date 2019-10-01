Albayrak açıkladı: Kamu bankaları faizi 8-10 bandına çekecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık.” diye konuştu.

7 ŞUBAT, 20200
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Albayrak açıkladı: Kamu bankaları faizi 8-10 bandına çekecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık.” dedi.

Bakan Albayrak, “9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık.” diye konuştu.

“Uluslararası Sermaye Piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık.” diyen Albayrak, şunları söyledi:

“Bu ihraç, Uluslararası Sermaye Piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor.

İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir.”

Albayrak, “Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır.” dedi.


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