Albayrak: Reel sektörü desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından cari denge verisini değerlendirdi

14 ŞUBAT, 20200
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Albayrak: Reel sektörü desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından cari denge verisini değerlendirdi.

Albayrak,  2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık. “Değişim Başlıyor” sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. 

Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız" dedi.

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