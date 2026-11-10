Ali Koç: “En önemli sermayem insan kaynağımdır”

COP31’in ilk gününde Koç Pavilyonu’nda söz gençlerdeydi. Türkiye’nin farklı üniversite ve liselerinden öğrenciler, iklim krizine karşı geliştirdikleri projeleri Antalya’da düzenlenen zirveye taşıdı.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, COP31 KREATE İklim Teknolojileri Hackathonu’nun 9 Kasım’da gerçekleştirilen ödül töreninde programa katılan tüm öğrencileri kutladı. Koç, insan kaynağının hem şirketlerin hem ülkelerin geleceği açısından önemine dikkat çekti:

“Koç Topluluğu’ndaki tüm ofislerimizde, duvarlarımızda kurucumuz Vehbi Koç’un ilkeleri ve değerleri çerçeveli olarak asılı. Bu değerlerin en önemlilerinden biri şudur: ‘En önemli sermayem insan kaynağımdır.’ Bunu yalnızca bir şirket için değil, bir ülke için de söyleyebilirsiniz.”

Törene Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da katıldı.

262 öğrenci başvurdu





Koç Holding’in Küresel İş Ortaklığı’nı üstlendiği COP31 kapsamında, Koç Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KUGİM) iş birliğiyle düzenlenen hackathon, gençleri iklim sorunlarına teknoloji odaklı çözümler geliştirmek üzere bir araya getirdi.

Programa Türkiye genelinde 38 üniversite ve 31 liseden 262 öğrenci başvurdu, 92 takım yarışma sürecine katıldı. Ön değerlendirmelerin ardından beş finalist takım, projelerini COP31’de sundu.

Hackathonun problem alanları, Koç Topluluğu şirketlerinin karşılaştığı gerçek sorunlardan hareketle belirlendi. Su yönetimi, enerji verimliliği ve sürdürülebilir tarım bu alanlar arasında yer aldı.

Gençlerden iklim krizine beş proje





Finale kalan takımlar, iklim krizinin farklı alanlardaki etkilerine yönelik şu projeleri geliştirdi:

-Bloomex: Dört farklı liseden öğrencilerin oluşturduğu takım, arıcıların çiçek haritalarını takip etmesine ve kovanların taşınmasını planlamasına yardımcı olan bir mobil uygulama geliştirdi. Proje, tozlaşmanın ve gıda güvenliğinin desteklenmesini amaçlıyor.

-Helios: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Erzurum Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan takım, çatıların güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmeye yardımcı olan ücretsiz ve açık kaynaklı bir araç geliştirdi.

-Purifai: Koç Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi öğrencileri, yeraltı suyu kalitesini ve arıtma süreçlerini yapay zekâ desteğiyle izlemeye yönelik bir platform tasarladı.

-Erenova: Eren Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, sıcak hava dalgalarını ve böcek popülasyonundaki riskleri haftalar öncesinden öngörmeyi amaçlayan yapay zekâ destekli bir erken uyarı sistemi geliştirdi.

-Nimbus: Fırat Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, orman yangınlarının önlenmesine katkı sağlamak amacıyla bulut tohumlama uygulamalarına yönelik bir karar destek sistemi üzerinde çalıştı.