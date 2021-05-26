Ali Koç’tan bir ilk: Kırgınım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir ilki gerçekleştirerek, gündemdeki bir konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup yazdı ve gönül kırgınlığını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup yazarak, kendisini Düzce'de bir camide eleştiren müftüye cevap verdi. Mektup Sözcü gazetesinde yer aldı.

Düzce'de Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Filistin konusu üzerinden Selanik göçmenlerini ve Yahudileri hedef alarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a da göndermede bulunmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu’nu açığa aldı.

KOÇ’TAN MEKTUP

Müftünün hedefindeki isim olan Ali Koç da, bu gelişmeler üzerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a bir mektup yazdı. Koç, mektubunda şu ifadelere yer verdi;

Kutsal mekanımız olan camilere bu nefret söylemini taşımak, hem de tamamen yalan yanlış bilgilerle ve iftiralarla bunu yapmak, hem çok üzücü hem de ürkütücü.

İnsanlığın barışını savunması gereken bu zor günlerde umut aşılaması ve birleştirmesi beklenen bir din görevlisi nasıl bu kadar sorumsuzca davranabilir? İnanın bir cevap bulamıyorum.

DİĞER BİR SALGIN: NEFRET

Dünyanın çok uzun zamandır karşı karşıya olduğu bir diğer salgın da “nefret söylemi” ve ne yazık ki bu salgınla mücadele edebileceğimiz bir aşı da yok.

Ancak hep birlikte bu kişilere asla geçit vermeyerek nefret söyleminin olağanlaşmasına müsaade etmeyerek ve tolerans göstermeyerek anlamlı bir yol alabiliriz. Bu her şeyden önce çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum.

“KIRGINIM”

Kul hakkına girmeden, yalan söylemeden, iftiradan sakınarak yaşama sorumluluğuna sahip bir ailenin temsilcisi olarak, derinden hissettiğim gönül kırgınlığımı sizinle paylaşmak istedim.





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