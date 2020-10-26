Alibaba tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor

Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma, grubun bünyesinde bulunan fintek şirketi Ant Group'un halka arz fiyatının rekor kıracağını iddia etti.

26.10.2020 11:27:000
Paylaş Tweet Paylaş
Alibaba tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor

CNBC’de yer alan habere göre, 27 Ekim'de gerçekleşecek halka arzda şirketin Hong Kong ve Şanhay’da listelenmesiyle yaklaşık 35 milyar dolara yakın kaynak toplanabileceği belirtiliyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan aynı haberde bu miktarın ek satış hakkı seçenekleriyle de 40 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda şirketin piyasa değeri 270 milyar doları aşabilir.

Şu anda bu rekorun sahibi, 2019’da başlattığı ve toplamda 29,6 milyar dolar kaynak elde ettiği halka arzla Suudi Arabistan merkezli Saudi Aramco.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Danıştay gar ihalesini iptal etti

Danıştay gar ihalesini iptal etti

250 milyar dolarlık sektör İstanbul’da buluşacak

250 milyar dolarlık sektör İstanbul’da buluşacak

Türkiye'deki tüketiciler Huawei'yi seçti

Türkiye'deki tüketiciler Huawei'yi seçti

Yorum Yaz