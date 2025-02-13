All Nippon'un yer hizmetlerini TGS üstlendi

Turkish Ground Services (TGS), İstanbul uçuşlarını başlatan Japon hava yolu şirketi All Nippon Airways'in yer hizmetlerini üstlendi.

TGS Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ANA'nın İstanbul Havalimanı'na gerçekleştireceği uçuşlarda yer hizmetleri operasyonlarının sağlanacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"TGS olarak ANA'nın İstanbul operasyonlarına güvenli, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunarak, İstanbul Havalimanı'ndaki yolculuğunu en iyi şekilde yönetmeyi amaçlıyoruz. Bu işbirliği, TGS'nin uluslararası hava yolu şirketlerine sunduğu yüksek standartlı hizmetlerin bir göstergesi olmasının yanı sıra ülkemizin küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendiren önemli bir adım niteliği taşıyor. TGS Yer Hizmetleri AŞ olarak ANA'ya 'Ülkemize hoş geldin.' diyor, ANA'yı İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğinin her iki şirket için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

All Nippon Airways, İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı



İGA İstanbul Havalimanı, 12 yıl üst üste Japonya'nın en iyi 5 yıldızlı havayolu şirketi seçilen All Nippon Airways (ANA)'i ağırlamaya başladı. ANA, 12 Şubat'ta Tokyo Haneda (HND) – İGA İstanbul Havalimanı (IST) arasında direkt uçuşlarına başladı.

1952'de Japonya'nın en büyük hava yolu grubu olarak kurulan ve uluslararası ağını hızla genişleten ANA, İstanbul'a ilk uçuşunu NH219 seferiyle gerçekleştirdi. Yeni hat kapsamında Boeing 787-8 model uçaklarla haftada 3 gün düzenlenecek uçuşlar, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak. ANA, İGA İstanbul Havalimanı’na uçuş başlatan 111. havayolu oldu.

İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, Türkiye ve Japonya'nın 2024 yılında diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutladığını hatırlatarak, ANA'nın İstanbul'a uçmaya başlamasını iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti.

İGA İstanbul Havalimanı olarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi ön planda tutan ANA ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Aydın, "Bu uçuşlar, yolcularımıza daha fazla bağlantı imkanı sunarak Asya ve Avrupa'daki merkezlere daha hızlı ve verimli ulaşım sağlayacak." ifadelerini kullandı. Aydın, ANA'nın uçuşlarını daha yüksek kapasiteli uçaklarla günlük frekansa çıkarmayı hedeflediklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"2024 yılını 80 milyon yolcu ile tamamlayarak küresel havacılıkta önemli bir konuma sahip olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Operasyon kapasitemizi artırarak, nisan ayında üçlü paralel iniş-kalkış operasyonlarına başlayacağız. Bu gelişme, İGA İstanbul Havalimanı'nı global bir aktarma merkezi olarak daha da ileriye taşıyacak."

ANA Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Shinichi Inoue da İGA İstanbul Havalimanı'na operasyonlara başlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. İstanbul'u sürekli büyüyen küresel ağlarına dahil etmekten gurur duyduklarına değinen Inoue, "Bu dönüm noktası sadece yolcularımız için seyahat fırsatlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ve Japonya arasındaki bağın derinleşmesinde de hayati bir rol oynuyor. Ulusları birbirine bağlayan bir köprü olarak, iki ülke arasındaki etkileşimin gelişmeye devam etmesini sağlamaya, daha güçlü bağlar kurmaya ve kültürel alışverişi zenginleştirmeye kendimizi adadık." açıklamasında bulundu.