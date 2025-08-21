Alman ekonomisinde imalat sektörü canlanıyor

Almanya’nın özel sektör ekonomisi, Hamburg Commercial Bank (HCOB) tarafından açıklanan öncü PMI verilerine göre, imalat üretimindeki keskin artışın etkisiyle Ağustos ayında art arda üçüncü ayda da büyüme kaydetti.

HCOB Almanya Bileşik PMI Çıktı Endeksi, Temmuz ayındaki 50,6 seviyesinden 50,9’a yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış, ekonomik faaliyette ılımlı ama istikrarlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Büyümenin ana itici gücü, imalat sektörü oldu. Sektöre ait Çıktı Endeksi 52,6’ya yükselerek 41 ayın zirvesine ulaşırken, İmalat PMI endeksi de 49,9 ile Haziran 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan, hizmet sektörü yavaşladı, Hizmetler PMI endeksi 50,1’e gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

HCOB Başekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia, “Toparlanmanın ana motoru imalat sektörü. Üretim altı aydır artıyor ve yeni siparişlerde Mart 2022’den bu yana en güçlü artış yaşandı. Bu da gerçek bir momentumun oluştuğunu gösteriyor” dedi.

Ancak, istihdamda zayıflık sürüyor. Özel sektör genelinde istihdam yeniden düşerken, bu kez düşüş daha hızlı oldu. Özellikle imalat sektöründeki işten çıkarmalar artarken, hizmet sektörü işe alımlara devam etti, ancak bu artış, sanayideki kayıpları dengelemeye yetmedi.

Maliyet baskıları da geri döndü. Temmuz ayında çok aylık dip seviyeleri gören girdi ve çıktı fiyatları, Ağustos’ta tekrar yükselişe geçti. Hizmet sektöründe artan ücret maliyetleri etkili olurken, imalat sektöründe firmalar düşen petrol fiyatları ve güçlü euro sayesinde daha avantajlı bir tablo çizdi.

Buna rağmen, şirket güveni zayıfladı. Özellikle hizmet sektöründe geleceğe yönelik beklentilerde düşüş yaşandı, bu da firmaların küresel belirsizlikler karşısında hâlâ temkinli olduğunu gösteriyor.

“Firmalar temkinli davranmaya devam ediyor” diyen de la Rubia, “İmalat tarafı direnç gösteriyor olsa da, azalan stoklar ve kısıtlı satın alma faaliyetleri, ihtiyatlı planlamanın sürdüğünü gösteriyor” diye ekledi.

Genel olarak Ağustos ayı öncü PMI verileri, Almanya’nın en büyük sektörü olan imalatın öncülüğünde, kırılgan ama süregelen bir toparlanmaya işaret ediyor. Bu da Avrupa’nın en büyük ekonomisi için temkinli bir iyimserlik sinyali veriyor.